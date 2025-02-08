«Я вкладывал очень многое»: почему Глеб Калюжный ни с кем не встречается

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 18 0

Глеб Калюжный пока сосредоточил свое внимание на карьере

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актер пока не состоит в отношениях, хотя ему приписывали множество романов. И для этого есть причины.

Актеру Глебу Калюжному не удается совмещать карьеру и личную жизнь, поэтому он пока сфокусировался на работе. Об этом он рассказал 5-tv.ru на презентации нового сезона Wink.

«У меня просто есть приоритеты в виде семьи большой, которую я очень люблю, в виде целей, которые я не реализовал», — ответил Калюжный.

Сейчас у Глеба в приоритете стоит его карьера. Он успешный актер, и помимо основной деятельности пишет музыку. Однако в прошлом все было иначе. Много вкладывался для развития отношений, но, к сожалению, обжегся. И повторять попытки не готов.

«Я вкладывал очень многое именно в личную жизнь. И поэтому ошибся», — сказала Калюжный.

К слову, пока артист не состоит в отношениях. До этого он встречался с танцовщицей Валентиной Зотовой и визажисткой Юлией Цвиркун. Также ему приписывали многочисленные романы. В частности с актрисами Ульяной Васькович и Вероникой Корниенко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Роман Костомаров спасает людские судьбы.

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