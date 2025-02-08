«Жить и не сдаваться»: как Роман Костомаров спасает людские судьбы

Спортсмен никогда не стремился к узнаваемости, но теперь он пример для многих.

Судьба российского фигуриста Романа Костомарова вдохновила многих людей на то, чтобы не сдаваться в самые тяжелые моменты жизни. Об этом он рассказал 5-tv.ru на вечере в МХТ Чехова, ведущим которого был Вадим Верник.

«Людям интересна моя история. Интересно, как я вырвался из лап смерти и нашел в себе силы для того, чтобы не сдаться и жить дальше», — рассказал олимпийский чемпион.

Он также поделился, что приобрел много новых поклонников. И если раньше интерес к его персоне проявляли в основном женщины, то теперь он пользуется уважением в равной мере и среди мужчин.

«Я был удивлен, когда мужчины просто останавливались на автомобиле и выходили из него, чтобы пожать мне руку и сказать: «Роман, ты красавец. Ты герой и пример для нас всех, как можно жить и не сдаваться», — вспомнил Роман.

Особенно много внимания на фигуриста обрушилось год назад, когда его выписали из больницы. Роман отмечает, что никогда не стремился к узнаваемости, однако безмерно рад, что своим примером вдохновляет людей и дарит им надежду на лучшее.

«Это и мне дает сил, чтобы двигаться дальше и не сдаваться. Раз так произошло, что мой пример стал для кого-то вдохновением — почему нет? Я готов поделиться тем, что у меня есть», — подытожил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Роман Костомаров скучает по прежней жизни.