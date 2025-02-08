Великобритания разрабатывает два морских дрона специально для Украины

Великобритания разрабатывает для Украины две модели беспилотных надводных аппаратов (БНА), которые будут использоваться в акватории Черного моря. Об этом сообщает портал Naval Technology.

В письмах британскому парламенту министр оборонных закупок Мария Игл оповестила о работе над программами Wasp («Оса») и Snapper («Морской окунь»). О них же говорил и министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

«Что касается беспилотных морских судов Wasp и Snapper, Игл заявила, что оба они представляют собой новую беспилотную морскую систему, которая была быстро разработана специально для поддержки Украины», — пишет NT.

Техника уже проходит финальные этапы тестирования и более подробная информации будет представлена позже. Однако Минобороны Великобритании отказалось предоставить порталу какие-либо дополнительные сведения об аппаратах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон обсудили отправку своих войск на Украину. Речь идет о вводе так называемого миротворческого контингента в случае прекращения огня.