Решатся ли они переступить «красную линию»?

Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон обсудили отправку своих войск на Украину. Речь идет о вводе так называемого миротворческого контингента в случае прекращения огня. Детали переговоров держат в тайне. Но, как пишет издание The Telegraph, Лондон пока не дает свое согласие.

В Форин-офисе опасаются, что отправка военных может привести к еще большей эскалации. Макрон, в свою очередь, активнее всех в Европе продвигает подобную авантюру. И ранее обсудил ее с президентом* Украины Владимиром Зеленским.

Москва обозначила свою позицию предельно четко: отправленные на Украину западные войска станут законной целью для наших подразделений. В то же время Россия не исключает размещение миротворцев, но исключительно с согласия обеих сторон конфликта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти