Британия и Франция обсудили отправку миротворцев на Украину

Эфирная новость 49 0

The Telegraph: Стармер и Макрон обсудили отправку миротворцев на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com/Federico Gambarini; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Решатся ли они переступить «красную линию»?

Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон обсудили отправку своих войск на Украину. Речь идет о вводе так называемого миротворческого контингента в случае прекращения огня. Детали переговоров держат в тайне. Но, как пишет издание The Telegraph, Лондон пока не дает свое согласие.

В Форин-офисе опасаются, что отправка военных может привести к еще большей эскалации. Макрон, в свою очередь, активнее всех в Европе продвигает подобную авантюру. И ранее обсудил ее с президентом* Украины Владимиром Зеленским.

Москва обозначила свою позицию предельно четко: отправленные на Украину западные войска станут законной целью для наших подразделений. В то же время Россия не исключает размещение миротворцев, но исключительно с согласия обеих сторон конфликта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

Тема:
Спецоперация
16 янв
Все очень плохо. В ВСУ жалуются на крайне сложную обстановку на передовой
14 янв
«Символ веры и победы»: казачий поклонный крест установили на месте недавних боев в ДНР
14 янв
Макрон снова заговорил о размещении западных войск на Украине
14 янв
Ожесточенные бои развернулись в Часовом Яре
13 янв
Армия РФ освободила населенный пункт Песчаное в ДНР
13 янв
«ВСУ спасались бегством»: как бойцы РФ освобождали населенный пункт Даченское в ДНР
12 янв
Атака дронов ВСУ сорвана в Запорожской области
11 янв
Южная группировка войск прикрыла от БПЛА зенитно-ракетные комплексы. Лучшее видео из зоны СВО
11 янв
Экипажи Ми-28НМ сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 янв
Всегда идут первыми: саперы Южной группировки войск провели учения
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.81
-0.63 106.10
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Ка-52М уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
В семье актрисы Светланы Немоляевой стряслось большое горе: он шел на поправку, но организм не справился
7:00
Израиль нанес массированный удар по Газе вопреки соглашению о прекращении огня
6:47
Израиль и ХАМАС договорились о сделке по Газе: подробности соглашения
6:37
Громкое убийство нижегородского предпринимателя: почему виновные до сих пор на свободе
6:23
Семья Тиммы хочет узнать, как он стал нищим после покупки нескольких квартир

Сейчас читают

Любовь (к деньгам) зла. Украина готова угробить Европу за доллары США
«Давно хотел лично познакомиться»: ульяновский губернатор сходил на концерт SHAMAN
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год