«Это реально»: Трюдо допустил, что США могут аннексировать Канаду

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 46 0

Премьер-министр Канады счел шутку Трампа о 51-м штате угрозой

Трюдо счел слова Трампа о Канаде в составе США реальной угрозой

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский президент предложил Стране кленового листа стать частью США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не считает, что американский президент Дональд Трамп шутил, когда говорил о вхождении страны в состав США. Об этом сообщает газета The New York Times.

На днях Трамп в своем личном блоге писал, что Канада должна стать 51-м штатом. Поскольку видит в этом сплошные плюсы. В частности, самая лучшая военная защита для местных жителей, низкие налоги и отсутствие пошлин. Он также заявил, что США направляют Канаде сотни миллиардов долларов субсидий, без которых она перестанет существовать.

Однако Трюдо увидел в этом угрозу канадскому суверенитету. Соответствующее заявление сделал на закрытой встрече с высокопоставленными руководителями бизнеса страны.

«Трамп и его помощники прекрасно знают о наших ресурсах, о том, что у нас есть, и они очень хотят извлечь из этого выгоду. И Трамп считает, что один из самых простых способов сделать это — поглотить нашу страну. И это реально», — сказал Трюдо.

Премьер-министр также подчеркнул во время беседы, что Канаде необходимо разработать стратегию борьбы с Штатами в долгосрочной перспективе.

-4° Атмосферное давление 789 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:18
В Томской области грузовой поезд сбил подростка в наушниках
11:00
Российские беспилотники «Zаlа» в деле. Лучшее видео из зоны СВО
10:47
Собянин рассказал об экспозициях и экскурсиях, посвященных науке и инновациям
10:29
Предварительная дата назначена: скоро в РФ может появиться ГОСТ на шарму
10:04
«Это реально»: Трюдо допустил, что США могут аннексировать Канаду
9:47
«Я вкладывал очень многое»: почему Глеб Калюжный ни с кем не встречается

Сейчас читают

Умер актер из «Ищейки» и «Тихого Дона» Владимир Подоляк
«Ты моя»: SHAMAN и Екатерина Мизулина признались друг другу в чувствах
«Каторжный труд»: Роман Костомаров о том, почему он никогда не станет тренером
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год