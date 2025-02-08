Предварительная дата назначена: скоро в РФ может появиться ГОСТ на шарму

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 28 0

Введение ГОСТа на шаурму в РФ запланировано на конец 2025 года

Предварительная дата назначена: скоро в РФ может появиться ГОСТ на шарму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Представители Роскачества отметили высокую заинтересованность в утверждении стандарта качества со стороны экспертов в области пищевой безопасности.

Введение ГОСТа на шаурму в РФ запланировано на конец 2025 года. Об этом сообщил ТАСС.

Участники индустрии общественного питания, розничной торговли и профессиональные эксперты в области пищевой безопасности проявляют огромный интерес к созданию нового стандарта, который будет регламентировать высокие требования к качеству продукции, в частности, шаурмы. В Роскачестве отметили, что текущая стадия активного публичного обсуждения первой редакции ГОСТа, касающегося этого популярного продукта, вызывает значительный отклик среди профессионалов, стремящихся к улучшению стандартов безопасности и качества именно в области общественного питания.

Разработка данного стандарта ведется в соответствии с установленными сроками национальной программы стандартизации, что подчеркивает серьезность и своевременность этого начинания. Специалисты и учреждения активно участвуют в обсуждениях, предоставляя свои мнения и предложения, что позволяет учесть различные аспекты работы отрасли. Такая коллаборация поможет не только повысить прозрачность процессов, но и создать условия для дальнейшего повышения доверия со стороны потребителей к шаурме и другим продуктам общественного питания.

Создание эффективного стандарта для шаурмы будет способствовать выстраиванию новой системы контроля за качеством и безопасностью, что крайне важно в условиях, когда вопрос питания становится все более актуальным. Ожидается, что окончательная версия ГОСТа станет важным шагом к улучшению стандартов, что, в свою очередь, положительно отразится на уровне безопасности продукции и удовлетворенности потребителей. Внимание к этой инициативе со стороны широкого круга участников говорит о том, что отрасль готова менять подходы и адаптироваться к новым вызовам времени, что будет способствовать стабильности и росту всей пищевой индустрии, особенно в сегменте быстрого питания.

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