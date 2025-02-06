Важно употреблять именно нерафинированные крупы, потому что в них больше необходимых для пищеварения растительных волокон.

Каши содержат важные компоненты, которые снабжают наш организм силами. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева.

Эксперт в подробностях описала полезные свойства популярного завтрака. Среди них она перечислила контроль показателей холестерина и сахара в крови и укрепление иммунитета. Все это — результат эффективной работы бета-глюкана — уникального компонента, входящего в состав каш.

Специалист подчеркнула важность употребления именно нерафинированных круп, потому что в них есть большее количество полезных для пищеварения растительных волокон, чем в обработанных зернах. Так, очистка лишает зерна не только вредных, но и полезных веществ.

Диетолог в числе преимуществ каши также назвала тот факт, что она не вызывает привыкание, хотя и может быть менее вкусной, чем вредная пища.

«Надо быть в помощь собственному организму», — пояснила специалист.

Маргарита Королева также призвала проверять состав продуктов, чтобы не упустить никаких важных для организма микроэлементов или, напротив, неосознанно не навредить своему телу.

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