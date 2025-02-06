«Каша — мать наша»: в чем главная польза популярного завтрака

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 30 0

Диетолог Королева: в кашах есть биологически активная добавка

«Каша — мать наша»: раскрыта польза популярного завтрака

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Важно употреблять именно нерафинированные крупы, потому что в них больше необходимых для пищеварения растительных волокон.

Каши содержат важные компоненты, которые снабжают наш организм силами. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева.

Эксперт в подробностях описала полезные свойства популярного завтрака. Среди них она перечислила контроль показателей холестерина и сахара в крови и укрепление иммунитета. Все это — результат эффективной работы бета-глюкана — уникального компонента, входящего в состав каш.

Специалист подчеркнула важность употребления именно нерафинированных круп, потому что в них есть большее количество полезных для пищеварения растительных волокон, чем в обработанных зернах. Так, очистка лишает зерна не только вредных, но и полезных веществ.

Диетолог в числе преимуществ каши также назвала тот факт, что она не вызывает привыкание, хотя и может быть менее вкусной, чем вредная пища.

«Надо быть в помощь собственному организму», — пояснила специалист.

Маргарита Королева также призвала проверять состав продуктов, чтобы не упустить никаких важных для организма микроэлементов или, напротив, неосознанно не навредить своему телу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как правильно готовить рис.

-2° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
96.91
-1.15 100.68
-2.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:54
Сын Иды Галич побывал на УЗИ вместе с мамой: «Когда малыш проснется?»
23:36
«Каша — мать наша»: в чем главная польза популярного завтрака
23:15
«С мира по ложке»: Ляйсан Утяшева раскрыла секреты своей диеты
22:49
Серьезная экономия: в январе 158 тысяч детских авиабилетов купили со скидкой 50%
22:30
«Мне есть, что обнародовать»: Рита Дакота угрожает бывшему мужу Владу Соколовскому
22:11
Ковальчук заявил о продолжающемся лидерстве России в сфере технологий

Сейчас читают

Проломлен череп: пьяная горе-мать уронила младенца на пол в Петербурге
«Ей было так холодно»: годовалая малышка несколько часов ползала по шоссе
«Хуже не придумаешь»: вернувшиеся домой бойцы РФ рассказали о жизни в плену ВСУ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год