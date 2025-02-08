«Одумайтесь»: пленный боевик ВСУ призвал Зеленского остановиться

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Пленный боевик ВСУ назвал неразумной идею мобилизации 18-летних на Украине

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Он назвал идею мобилизировать 18-летних украинцев неразумной.

Пленный боевик Максим Золотаренко назвал идею о контрактах на службу в ВСУ для граждан от 18 лет неразумной. Его слова приводит Минобороны РФ.

«Владимир Зеленский, одумайтесь, сделайте правильно решение. Хватить погибать людям, которые тут находятся на территории России, на территории Украины. Слишком много крови уже пролито», — сказал он.

По его словам, отправлять 18-летних по контракту на боевые действия неправильно, поскольку они еще дети и не успели пожить.

Золотаренко рассказал, что он был в 61-й механизированной бригаде ВСУ. Но, как и многие другие, попал не по своему желанию. Вернулся с рыбалки — его поймали сотрудники военкомата и силой затолкали в машину. Комиссию прошел за 15 минут — на следующей день его отправили проходить обучение. Спустя время он оказался в Курской области.

Находясь на позиции возле села Черкасская Конопелька Золотаренко сложил оружие перед военнослужащим группировки войск «Север». Вспомнил о жене и сыне, поэтому не стал оказывать сопротивление. По информации ведомства, он живет в хороший условиях и нормально питается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Зеленский планирует вербовать в армию 18-летних украинцев.

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