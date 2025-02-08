«Выгодные контракты»: Зеленский планирует вербовать в армию 18-летних украинцев

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 14 0

Владимир Зеленский: для 18-летних украинцев появится выгодный военный контракт

Зеленский планирует привлечь в армию 18-летних новобранцев «выгодными контрактам

Фото: www.globallookpress.com/Diego Herrera

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Таким образом он стремится устранить нехватку боевиков в рядах украинской армии.

Президент* Украины Владимир Зеленский намерен предлагать 18-летним юношам «выгодные контракты» и таким образом устранять нехватку боевиков в рядах армии Украины. Об этом он заявил в интервью информационному агентству Reuters.

«Боевые бригады, опытные, совместно с минобороны… прорабатывают контрактный вариант для молодых от 18 до 24 лет… Будет специальный договор, будет много преференций… будет очень высокое денежное обеспечение», — рассказал он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила в своем Telegram-канале, что новость о военных контрактах является частью сделки по цинку. Она вспомнила требование Дональда Трампа о поставках редкоземельных элементов со стороны Украины.

«Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку», — написала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нелегитимный президент ищет уловки, чтобы исключить выборы на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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