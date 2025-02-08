«Ростех» назвал французский Mirage 2000 «морально устаревшим» истребителем

У российских истребителей Су-35С и МиГ-31 эффективная дальность работы по воздушным целям больше, чем у французской техники Mirage-2000, переданной Украине. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram-канале.

Компания отметила, что те самолеты, которые Франция отправила Украине, «морально устаревшие». По летно-техническим характеристикам они напоминают американский истребитель F-16, а также сильно уступают современным российским моделям.

«Если брать его истребительные возможности, то это посредственный самолет с очень короткой „рукой“. Эффективную дальность его работы по воздушным целям типа „истребитель“ можно оценить максимум в 50 километров, а, скорей всего, даже меньше», — говорится в сообщении.

Причем, у отечественных истребителей Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 дальность работы достигает уже несколько сотен километров, что в разы превышает Mirage-2000. Кроме того, французские модели во время боев будут немедленно сбили российской техникой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Великобритания разрабатывает для Украины две модели беспилотных надводных аппаратов (БНА).