«Ростех» назвал французский Mirage 2000 «морально устаревшим» истребителем

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Данная модель недавно поступила Украине.

В «Ростехе» рассказали о преимуществах российских истребителей над Mirage-2000

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У российских истребителей Су-35С и МиГ-31 эффективная дальность работы по воздушным целям больше, чем у французской техники Mirage-2000, переданной Украине. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram-канале.

Компания отметила, что те самолеты, которые Франция отправила Украине, «морально устаревшие». По летно-техническим характеристикам они напоминают американский истребитель F-16, а также сильно уступают современным российским моделям.

«Если брать его истребительные возможности, то это посредственный самолет с очень короткой „рукой“. Эффективную дальность его работы по воздушным целям типа „истребитель“ можно оценить максимум в 50 километров, а, скорей всего, даже меньше», — говорится в сообщении.

Причем, у отечественных истребителей Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 дальность работы достигает уже несколько сотен километров, что в разы превышает Mirage-2000. Кроме того, французские модели во время боев будут немедленно сбили российской техникой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Великобритания разрабатывает для Украины две модели беспилотных надводных аппаратов (БНА).

-4° Атмосферное давление 788 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Дрон ВСУ успешно подавили над Вологодской областью
15:33
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 320 боевиков
15:32
«Ростех» назвал французский Mirage 2000 «морально устаревшим» истребителем
15:14
Формирует будущее: Ковальчук назвал науку главной созидательной силой
14:57
Сиделка обокрала пенсионерку на 2 миллиона рублей и погасила свои кредиты
14:40
Жена Олега Стриженова опровергла информацию о его госпитализации

Сейчас читают

Все еще нарасхват: Роман Костомаров рассказал о своем новом амплуа
Тело обманутого мошенниками первокурсника нашли в Петербурге
Обама бен Ладен: в США в прямом эфире перепутали экс-президента с террористом
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год