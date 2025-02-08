Жена Олега Стриженова опровергла информацию о его госпитализации

Народный артист СССР Олег Стриженов проходил в больнице плановое обследование. Об этом рассказала ТАСС его супруга Лионелла Стриженова.

Она ответила, что актер чувствует себя хорошо, тем самым опровергнув информацию, которая появился недавно в интернете. Писали, что Стриженова госпитализировали с ишемическим инсультом.

К слову, в 2024 году скончалась из-за инсульта заслуженная артистка РСФСР Любовь Стриженова, бывшая супруга актера. Ей было 82 года.

На прощании со знаменитостью присутствовали сын Александр Стриженов, его супруга Екатерина, другие родственники, а также жители Алатыря. Более 15 лет назад она приняла постриг под именем Иудифь.

Знаменитая артистка известна по своим выступлениям на сцене МХАТ имени Горького, среди известных ее ролей можно выделить постановки «Прощание с Матерой», «На дне», «Утиная охота» и другие.

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