«Пишут, что я в коме»: Мастеркова прокомментировала новость об «опухоли мозга»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 38 0

Светлана Мастеркова опровергла новость об агрессивной опухоли мозга

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Telegram/Светлана Мастеркова/masterkovasvetlana

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

СМИ сообщали, что у спортсменки обнаружили онкологию и увезли в больницу.

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова опровергла новость об агрессивной злокачественной опухоли мозга. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 57-летняя Мастеркова якобы находится в больнице сонкологией и чуть ли не впала в кому.

Спортсменка поспешила опровергнуть эти заявления, записав обращение, где видно, что она находится дома, выглядит и чувствует себя прекрасно.

«Опять пишут, что я в коме, еще где-то… Ребят, я дома! Не переживайте! Ну это же бред какой-то!» — сказала она.

Более того, олимпийская чемпионка сообщила, что только недавно пришла с празднования дня рождения.

При этом Мастеркова сказала, что знает, кто и для чего распространяет лживую информацию.

Ранее 5-tv.ru писал, как Мастеркова спасла подругу от рака.

-1° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.06
-0.47 102.92
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:34
У соучастника убийства Дугиной нашли 80 бланков украинских водительских прав
11:23
«Пишут, что я в коме»: Мастеркова прокомментировала новость об «опухоли мозга»
11:20
Форум будущих технологий пройдет 20–21 февраля в Москве
11:02
«Хуже не придумаешь»: вернувшиеся домой бойцы РФ рассказали о жизни в плену ВСУ
10:46
Суд арестовал внучку экс-мэра Самары и его жены по подозрению в их убийстве
10:43
«Подарю тебе чудо»: Бузова отреагировала на новость о будущем отцовстве Давы

Сейчас читают

«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут с Украины и погибают сотнями
Звездные наследники: знаменитости пришли семьями на премьеру фильма «Знакомство родителей»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год