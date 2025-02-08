Путин поручил проработать вопрос геномной регистрации бойцов СВО

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил проработать вопрос геномной регистрации бойцов СВО

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос геномной регистрации бойцов специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В поручении говорится о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и гражданского персонала, которые направляются для выполнения задач спецоперации либо в районы проведения контртеррористической операции.

Срок выполнения поручения — до 1 июля 2025 года. Ответственными назначены Минобороны, МВД, Минфин, Минздрав, ФСБ, а также государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и АНО «Комитет семей воинов Отечества».

В декабре Путин дал указание запустить специальную программу по обеспечению ветеранов СВО современными протезами. Глава государства отметил, что в стране на сегодня чуть более 200 высокотехнологичных центров протезирования, и этого катастрофически мало. Особенно актуальна проблема для отдаленных регионов России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил разработать тестирование на генетические риски для родителей.

-4° Атмосферное давление 788 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:21
В Китае в результате страшного оползня пропало без вести более 30 человек
17:02
«Очень любила»: Айза рассказала об опыте абьюзивных отношений
16:42
Более 50 пунктов для сбора подарков участникам СВО к 23 Февраля будет работать в столице
16:20
Путин поручил проработать вопрос геномной регистрации бойцов СВО
16:02
Дрон ВСУ успешно подавили над Вологодской областью
15:57
Один человек погиб при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Сейчас читают

Все еще нарасхват: Роман Костомаров рассказал о своем новом амплуа
Тело обманутого мошенниками первокурсника нашли в Петербурге
«Хуже не придумаешь»: вернувшиеся домой бойцы РФ рассказали о жизни в плену ВСУ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год