Путин поручил разработать тестирование на генетические риски для родителей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Ранняя диагностика позволяет вовремя начать лечение и предотвратить инвалидность или летальный исход у детей.

Путин поручил разработать тестирование на генетические риски для родителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Президент РФ Владимир Путин поручил разработать генетическое тестирование для будущих родителей, чтобы оценивать риски наследственных заболеваний у ребенка. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний», — говорится в документе.

Задача поставлена перед Правительством РФ и региональными властями. Предложения поручено предоставить до 15 мая 2025 года.

Обследование всех пар, планирующих стать родителями, на наличие наследственных заболеваний поможет в борьбе с распространением различных патологий в России. Об этом говорилось на прошедшей в ноябре прошлого года II Всероссийской конференции «Поэзия генома».

Эксперты отметили, что в России расширяется неонатальный скрининг, который выявляет около 36 редких заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию (СМА). Ранняя диагностика позволяет вовремя начать лечение и предотвратить инвалидность или летальный исход у детей.

Несмотря на высокую эффективность неонатального скрининга, медики подчеркивают, что для существенного снижения вероятности развития тяжелых неизлечимых наследственных патологий необходим именно преконцепционный скрининг — обследование пары еще на этапе планирования ребенка. Это позволит получить полную информацию о возможных генетических рисках и сделать осознанный репродуктивный выбор.

Согласно результатам социологического исследования, 68,2% опрошенных пар осведомлены о возможностях проведения генетического тестирования на стадии планирования беременности. Из них 77,7% выразили готовность пройти такие тесты и 82% — если они будут включены в программу обязательного медицинского страхования.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие задачи поставил Путин перед Агентством стратегических инициатив.

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