Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) был успешно подавлен военными РФ в Вологодской области. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«В 11:50 над Шекснинским районом зафиксирован и успешно подавлен БПЛА самолетного типа», — написал Филимонов.

В данный момент на месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Информация о наличии пострадавших не поступала.

Россия активно ведет специальную военную операцию, цель которой денацификация и демилитаризация Украины. Президент РФ Владимир Путин официально объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года. Решение о проведении было принято в ответ на просьбы, поступившие от властей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые обратились к Москве с призывом о помощи в противостоянии агрессивным действиям правительства Незалежной.

С момента объявления операции ситуация в регионе продолжала оставаться напряженной. Российские военные действия направлены на поддержку самопровозглашенных республик и защиту их интересов. Этот шаг стал значительным этапом в современных международных отношениях и вызвал широкий отклик как на уровне внутренней политики, так и на международной арене, где различные государства выражают свои позиции относительно происходящих событий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 320 боевиков.