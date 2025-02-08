Дрон ВСУ успешно подавили над Вологодской областью

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 17 0

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Дрон ВСУ подавили над Вологодской областью

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) был успешно подавлен военными РФ в Вологодской области. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«В 11:50 над Шекснинским районом зафиксирован и успешно подавлен БПЛА самолетного типа», — написал Филимонов.

В данный момент на месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Информация о наличии пострадавших не поступала.

Россия активно ведет специальную военную операцию, цель которой денацификация и демилитаризация Украины. Президент РФ Владимир Путин официально объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года. Решение о проведении было принято в ответ на просьбы, поступившие от властей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые обратились к Москве с призывом о помощи в противостоянии агрессивным действиям правительства Незалежной.

С момента объявления операции ситуация в регионе продолжала оставаться напряженной. Российские военные действия направлены на поддержку самопровозглашенных республик и защиту их интересов. Этот шаг стал значительным этапом в современных международных отношениях и вызвал широкий отклик как на уровне внутренней политики, так и на международной арене, где различные государства выражают свои позиции относительно происходящих событий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 320 боевиков.

-4° Атмосферное давление 788 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Дрон ВСУ успешно подавили над Вологодской областью
15:33
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 320 боевиков
15:32
«Ростех» назвал французский Mirage 2000 «морально устаревшим» истребителем
15:14
Формирует будущее: Ковальчук назвал науку главной созидательной силой
14:57
Сиделка обокрала пенсионерку на 2 миллиона рублей и погасила свои кредиты
14:40
Жена Олега Стриженова опровергла информацию о его госпитализации

Сейчас читают

Все еще нарасхват: Роман Костомаров рассказал о своем новом амплуа
Тело обманутого мошенниками первокурсника нашли в Петербурге
Обама бен Ладен: в США в прямом эфире перепутали экс-президента с террористом
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год