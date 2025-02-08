В Китае в результате страшного оползня пропало без вести более 30 человек

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 30 0

В результате оползня В Китае пропали без вести более 30 человек

Пропали 30 человек: в Китае обрушился страшный оползень

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua

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Дома ушли под землю вместе с жителями.

Более 30 человек пропали без вести в результате оползня в Китае. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Катастрофа произошла в 11:50 в деревне Цзиньпин, которая расположена в уезде Цзюньлянь города Ибинь. По данным властей, примерно десять домов были полностью погребены под землей вместе с их обитателями. Это событие стало настоящим испытанием для местного сообщества и спасательных служб, которые немедленно начали операцию по поиску и спасению людей, оказавшихся под завалами.

«Два человека были спасены во второй половине того же дня, спасательные работы продолжаются», — сказано в сообщении.

Спасательные бригады используют специальное оборудование и технологии, чтобы искать выживших среди обломков и пластов земли. Ситуация остается напряженной, и власти продолжают информировать общественность о ходе спасательных работ. Экстренные службы также следят за погодными условиями, так как неблагоприятные факторы могут осложнить работу спасателей и увеличить риск повторных оползней.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Бразилии на пассажирский автобус упал самолет.

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