Метеозависимые, держитесь: магнитные бури заполонили февраль

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 21 0

Для облегчения состояния здоровья следует больше отдыхать.

Метеозависимые, держитесь: магнитные бури заполонили февраль

Фото: 5-tv.ru

Последствия сильнейших магнитных бурь можно будет ощутить 9 февраля. Об этом рассказали URA.RU

На протяжении 6 и 7 февраля учеными было зарегистрировано несколько крупных вспышек на Солнце. Несмотря на это, астрофизики дают довольно оптимистичный прогноз: вероятность магнитной бури на 9 февраля составляет только 21%, а вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 35%.

Наиболее вероятно, что магнитосфера останется в спокойном состоянии, и максимальные значения Кр-индекса, то есть шкалы по оценке интенсивности геомагнитной активности, будут ниже необходимого уровня для регистрации бури.

Февраль 2025 года начался с определенных геомагнитных всплесков, но вскоре ситуация стабилизировалась. Ученые уверены, что в оставшиеся дни месяца не ожидается сильных магнитных бурь, за исключением последних двух дней, когда возможны незначительные колебания.

Важно понимать, что процессы в геомагнитной сфере влияют на здоровье людей опосредованно, через изменения в погоде, которые могут вызывать недомогание у чувствительных к метеоусловиям. В группе риска находятся пожилые люди, обладатели хронических заболеваний и подростки. Симптомы метеозависимости могут варьироваться от головной боли до общей слабости и ухудшения работоспособности.

Для улучшения состояния в неблагоприятные периоды врачи рекомендуют следовать здоровому образу жизни: получать необходимое лечение хронических заболеваний, поддерживать физическую активность, правильно питаться и избегать вредных привычек. В дни магнитных бурь важно больше отдыхать, соблюдать режим и обеспечивать себе полноценный сон.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления.

-4° Атмосферное давление 788 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

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