На востоке Москвы загорелось административное здание

На востоке Москвы загорелось пятиэтажное административное здание, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Огнеборцы приступили к работам по тушению. Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на предмет поиска очага возгорания и наличия людей в здании», — заявили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что, как только на место рибыли пожарные, третий и четвертый этажи здания захватил черный дым. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Огонь все еще распространяется. Около 100 человек, в том числе 30 детей, заперты в горящем здании, сообщил источник "Известий".

На месте происшествия работает более 60 пожарных и 16 единиц техники. Сотрудники экстренных служб уже спасли 40 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самаре в многоэтажном жилом доме на проспекте Кирова взорвался газ, что спровоцировало пожар на площади 40 квадратных метров. Больше всего пострадала квартира на пятом этаже. От взрыва также выбило окна в подъезде и в соседних квартирах.