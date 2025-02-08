«Оставлю в покое»: Трамп решил не депортировать из США принца Гарри

По мнению президента, ему и так хватает проблем из-за Меган Маркл.

Президент США Дональд Трамп ответил на слухи о возможной депортации принца Гарри, опровергнув их в интервью для New York Post.

«Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна»», — сказал американский лидер.

В январе этого года аналитик из Heritage Foundation Найл Гардинер высказал предположение, что при возвращении Трампа в Белый дом вероятность депортации Гарри значительно возрастет. Он сослался на иск, поданный организацией в мае 2023 года, в котором они требуют от властей обнародовать иммиграционные документы принца.

В Heritage Foundation сомневаются, что пребывание Гарри в США полностью соответствует законам, учитывая его признание в употреблении наркотиков в прошлом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Трампу налаживать отношения с Ким Чен Ыном.