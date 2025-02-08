«Оставлю в покое»: Трамп решил не депортировать из США принца Гарри

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Трамп решил не депортировать из США принца Гарри

Трамп заявил, что не собирается депортировать британского принца Гарри

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По мнению президента, ему и так хватает проблем из-за Меган Маркл.

Президент США Дональд Трамп ответил на слухи о возможной депортации принца Гарри, опровергнув их в интервью для New York Post

«Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна»», — сказал американский лидер.

В январе этого года аналитик из Heritage Foundation Найл Гардинер высказал предположение, что при возвращении Трампа в Белый дом вероятность депортации Гарри значительно возрастет. Он сослался на иск, поданный организацией в мае 2023 года, в котором они требуют от властей обнародовать иммиграционные документы принца.

В Heritage Foundation сомневаются, что пребывание Гарри в США полностью соответствует законам, учитывая его признание в употреблении наркотиков в прошлом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Трампу налаживать отношения с Ким Чен Ыном.

-4° Атмосферное давление 788 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:24
«Укротительница тигра»: Регина Тодоренко рассказала о браке с Владом Топаловым
22:03
«Был не в себе»: российской фигуристке Нугумановой разбили стекло автомобиля
21:41
Законопроект об увеличении военных пенсий на уровень инфляции внесли в Госдуму
21:27
Число госпитализированных после пожара на востоке Москвы увеличилось до пяти
21:20
«Оставлю в покое»: Трамп решил не депортировать из США принца Гарри
20:55
Число пострадавших при ударе ВСУ по центру Макеевки возросло до 11

Сейчас читают

Люди оказались отрезаны от выхода огнем: все, что известно о пожаре в здании Электрозавода в Москве
Все еще нарасхват: Роман Костомаров рассказал о своем новом амплуа
Тело обманутого мошенниками первокурсника нашли в Петербурге
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год