«Он скучает по мне»: Трамп намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 17 0

Трамп намерен наладить отношения с Ким Чен Ыном, если тот победит на выборах

Дональд Трамп намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Фото: www.globallookpress.com/White House

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Последний раз лидеры США и КНДР виделись в июле 2019 года.

Если лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын одержит победу на предстоящих в ноябре выборах, президент США Дональд Трамп восстановит с ним отношения. Об этом глава Соединенных Штатов заявил во время своего выступления на съезде республиканцев в Милуоки.

«Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны КНДР. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но, когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне», — сказал Дональд Трамп.

Он также отметил, что в период своего предыдущего срока выстроил вместе со своей администрацией «планету мира», а президент Джо Байден превратил ее в «планету войны».

Последняя встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июле 2019 года. Тогда президент США дал обещание закончить конфликт с КНДР. Он также прекратил военные учения, ранее осуществляемые вместе с Южной Кореей.

Ким Чен Ын в ответ на жесты Трампа обязался избавиться от полигона, предназначенного для испытания ракетных двигателей. К слову, ни один президент США, кроме Дональда Трампа, не бывал на территории КНДР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что спецпосланник Трампа оценил шансы Киева получить ядерное оружие.

-4° Атмосферное давление 789 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:39
«Он скучает по мне»: Трамп намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном
0:20
Над Белгородской областью силы ПВО сбили три украинских БПЛА
0:01
Александр Дронов занял пост исполняющего обязанности главы Новгородской области
23:49
Центробанк утвердили новый стандарт безопасного использования QR-кода
23:26
Трамп заявил о планах поговорить с Путиным и Зеленским
23:02
Журнал Time поместил на обложку Маска в кресле президента США

Сейчас читают

«Хочешь плакать — плачь»: Бортич раскрыла, что может довести ее до слез
Природные рекорды: на ком в первую очередь скажется высокое атмосферное давление
«К 30 годам понял»: NILETTO о лайфхаке кота Матроскина в «Простоквашино»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год