Опять двойка: в Госдуме предлагают вернуть оценку за плохое поведение в школе

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

В Госдуме предлагают вернуть оценку за плохое поведение в школе

В Госдуме предложили вернуть двойки за плохое поведение в школе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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К работе законопроекта подключат комиссию по делам несовершеннолетних.

В Госдуме предложили вернуть двойки за плохое поведение в школе. Данная мера рассчитана на предотвращение травли, отметил председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.

«Важно, чтобы не только двойка была, а полноценная система профилактики деструктива, особенно школьной травли», — поделился политик в беседе с РИА Новости.

По словам Метелева, работа над законопроектом по борьбе с буллингом в учебных заведениях России уже идет. Депутат отмечает, что вопрос постоянной травли в рядах подрастающего поколения будет устраняться с помощью индивидуальной предупредительной работы.

В планы проекта включена также специальная подготовка учителей. В школах на обязательной основе будут инициироваться мероприятия, нацеленные на объединение и примирение как детей, так и подростков. Такие «уроки» намерены организовывать квалифицированные службы. Они на постоянной основе начнут осуществлять психолого-педагогическую работу у учащихся и помогать тем, кого травят.

Информация о существующем буллинге будет поступать на ознакомление комиссии по делам несовершеннолетних, где в последующем подвергнется проверке.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть необходимость внедрения оценки поведения прошлых лет до 1 июля 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как понять, что ребенка травят в школе, и как ему в таком случае помочь. Возможность доверительного общения с родителями и умение отстаивать личные границы — ключевые аспекты, о которых должны знать ученики.

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