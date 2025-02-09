В Балтийском море был поврежден кабель «Ростелекома»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Кабель «Ростелекома» был поврежден в Балтийском море

«Ростелеком» сообщил о повреждении своего кабеля в Балтийском море

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко.

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Авария не повлияла на качество связи.

Проходящий под водой кабель «Ростелекома» получил повреждения в акватории Балтийского моря, сообщила пресс-служба компании.

Авария случилась из-за внешнего воздействия. На качестве связи инцидент не сказался, жалоб от пользователей «Ростелекома» не поступало. В скором времени будут завершены работы по восстановлению, пишет ТАСС. Служба береговой охраны Финляндии ранее сообщала, что в исключительной экономической зоне был разорван кабель, принадлежащий российской компании.

СМИ Финляндии писали, что кабель был оборван некоторое время, прежде чем прибыло судно и начались восстановительные работы. Заместитель командующего береговой охраны, функционирующей в заливе Микко Хирви, посоветовал журналистам обратиться к России за подробностями.

Командующий береговой охраной отозвался о починке кабеля как о санкционированной операции. Название госкомпании «Ростелеком» не фигурировало в их ответах сотрудников, однако речь, без сомнения, идет о ее собственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в РКН объяснили сбои в работе интернета. К аварии привели повреждения магистральной волоконно-оптической линии связи в Республике Татарстан.

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