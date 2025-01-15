«Повредили кабель»: в РКН объяснил сбои в работе интернета

Устранить проблему планируют к 21:00 по московскому времени.

У почти четырех миллионов пользователей из 21 региона России замедлился интернет из-за повреждения магистральной волоконно-оптической линии связи в Республике Татарстан. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал повреждение магистрального кабеля. Уточняется, что это произошло на участке Тюлячи — Новая Тура.

«Повреждение кабеля привело к деградации услуг широкополосного доступа (ШПД) в 21 субъекте РФ для, приблизительно, 3,8 миллиона пользователей», — отмечает пресс-служба.

В связи с этим на линии проводятся аварийно-восстановительные работы, которые планируют завершить в 21:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете. Россияне 14 января массово стали жаловаться на работу интернета.