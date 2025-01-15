«Повредили кабель»: в РКН объяснил сбои в работе интернета

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 30 0

РКН сообщил о замедлении интернета в 21 регионе из-за обрыва кабеля

РКН сообщил о замедлении интернета в 21 регионе из-за обрыва кабеля

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Устранить проблему планируют к 21:00 по московскому времени.

У почти четырех миллионов пользователей из 21 региона России замедлился интернет из-за повреждения магистральной волоконно-оптической линии связи в Республике Татарстан. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал повреждение магистрального кабеля. Уточняется, что это произошло на участке Тюлячи — Новая Тура.

«Повреждение кабеля привело к деградации услуг широкополосного доступа (ШПД) в 21 субъекте РФ для, приблизительно, 3,8 миллиона пользователей», — отмечает пресс-служба.

В связи с этим на линии проводятся аварийно-восстановительные работы, которые планируют завершить в 21:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете. Россияне 14 января массово стали жаловаться на работу интернета.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.44
0.73 106.25
1.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:19
«Осознали суперсилу»: Самойлова поделилась переменами в семье
18:57
Умер режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев
18:40
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
18:32
«Повредили кабель»: в РКН объяснил сбои в работе интернета
18:19
«У меня пах болит, я хочу отдохнуть»: Волочкова пожаловалась подписчикам
18:03
Школьник из ЕАО выстрелил в одноклассников из пневматического пистолета

Сейчас читают

Любовь (к деньгам) зла. Украина готова угробить Европу за доллары США
Замуправляющего магазином в Петербурге избил мужчину за попытку украсть алкоголь
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год