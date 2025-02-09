В Москве девушка получила значительные ожоги из-за взрыва переносного камина

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

В результате взрыва камина в московской квартире девушка получила ожоги

Камин взорвался в квартире в Москве, пострадала женщина

Фото: 5-tv.ru

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Горючая жидкость вылилась из очага на девушку.

В Москве на улице Смольная в одной из квартир из переносного камина вылилась горючая жидкость, что привело к взрыву. Хозяйка квартиры получила ожоги первой-второй степени, сообщил источник 5-tv.ru.

Пострадавшую госпитализировали в НИИ Склифосовского, 27% ее тела обожжено. Топливо, вылившись из очага, попало на девушку и воспламенилось. Возгорание случилось в 21:00 по московскому времени. Экстренные службы прибыли почти сразу. Благодаря их оперативности удалось избежать более весомых последствий.

Похожий случай произошел недавно в жилом комплексе «Головинские пруды». Там взорвался газовый баллон, в результате чего начался пожар. Пламя охватило территорию в 14 квадратных метров, внешние и внутренние конструкции здания были частично разрушены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что собака спасла жизни хозяев в Иркутской области. В жилом доме случилось замыкание электропроводки, его следствием стало сильное задымление помещения. Собака разбудила хозяев громким лаем, они успели покинуть дом.

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