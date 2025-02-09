ВСУ атаковали беспилотниками два населенных пункта Белгородской области

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Губернатор Гладков: ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Белгородской области

ВСУ нанесли удары по двум населенным пунктам Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Погибших при обстрелах нет.

Боевики ВСУ нанесли удары по двум населенным пунктам Белгородской области. Сообщается, что пострадавших нет. Об этом стало известно от губернатора субъекта РФ Вячеслава Гладкова.

«ВСУ нанесли удары по двум населенным пунктам нашей области», — проинформировал он в личном Telegram-канале.

Он также добавил, что в селе Муром Шебекинского округа в пяти домах частных собственников выбиты стекла окон и деформированы верхние элементы покрытия зданий. При этом во время огневого обстрела было уничтожено нежилое надворное строение.

По поступившим данным, в Белгородском районе на территории поселка Малиновка беспилотник совершил атаку на частный дом. Вследствие чего была повреждена кровля одной постройки и автомобиль.

«Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что число пострадавших при ударе ВСУ по центру Макеевки возросло до 11 человек. Украинские боевики обстреляли город с применением крупнокалиберных реактивных систем залпового огня (РСЗО).

-3° Атмосферное давление 785 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:31
Бузова сделала «сюрприз» фанатам: звезда решительно поменяла образ
1:12
В Москве девушка получила значительные ожоги из-за взрыва переносного камина
0:51
В Балтийском море был поврежден кабель «Ростелекома»
0:29
Россия не будет оплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
0:10
ВСУ атаковали беспилотниками два населенных пункта Белгородской области
23:51
Журналистское преследование: Захарова высказалась о ситуации с семьей Макрон

Сейчас читают

«Мы начали ломать дверь»: подросток рассказал о пожаре на востоке Москвы
«Все спустились»: владелец роллер-школы в здании Электрозавода об эвакуации детей
Тело обманутого мошенниками первокурсника нашли в Петербурге
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год