«Полное безумие»: Илон Маск обнаружил, как у США ежегодно крадут миллиарды

Илон Маск: минфин США платит 100 миллиардов долларов неустановленным лицам
Фото: Reuters/Chip Somodevilla
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Министерство финансов выписывает пособия неустановленным лицам.
Американский бизнесмен и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск рассказал в своей социальной сети Х, что Министерство финансов США ежегодно платит неизвестным лицам 100 миллиардов долларов в качестве пособий.
«Вчера мне сказали, что в настоящее время более $100 млрд в год выплачивается лицам без номера социального страхования или даже временного идентификационного номера. Если это правда, то это крайне подозрительно», — сказал он.
Он выдвинул требование, согласно которому всем транзакциям, которые осуществляет государство, был присвоен код категоризации платежа. Он нужен, чтобы проходить финансовый аудит. Обоснование платежа должно быть указано в комментариях к нему, добавил Маск. На данный момент поле для комментариев остается пустым.
Бизнесмен спросил у сотрудников казначейства, какая часть этих «пособий», по их мнению, идет в карман недобросовестным представителям власти. Коллеги быстро пришли к выводу, что не менее половины.
«То есть $50 млрд в год или $1 млрд в неделю! Это полное безумие, и с этим нужно немедленно разобраться», — резюмировал он.
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