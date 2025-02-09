«Полное безумие»: Илон Маск обнаружил, как у США ежегодно крадут миллиарды

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Илон Маск: минфин США платит 100 миллиардов долларов неустановленным лицам

Маск заявил о ежегодных выплатах США на сумму $100 млрд неустановленным лицам

Фото: Reuters/Chip Somodevilla

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министерство финансов выписывает пособия неустановленным лицам.

Американский бизнесмен и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск рассказал в своей социальной сети Х, что Министерство финансов США ежегодно платит неизвестным лицам 100 миллиардов долларов в качестве пособий.

«Вчера мне сказали, что в настоящее время более $100 млрд в год выплачивается лицам без номера социального страхования или даже временного идентификационного номера. Если это правда, то это крайне подозрительно», — сказал он.

Он выдвинул требование, согласно которому всем транзакциям, которые осуществляет государство, был присвоен код категоризации платежа. Он нужен, чтобы проходить финансовый аудит. Обоснование платежа должно быть указано в комментариях к нему, добавил Маск. На данный момент поле для комментариев остается пустым.

Бизнесмен спросил у сотрудников казначейства, какая часть этих «пособий», по их мнению, идет в карман недобросовестным представителям власти. Коллеги быстро пришли к выводу, что не менее половины.

«То есть $50 млрд в год или $1 млрд в неделю! Это полное безумие, и с этим нужно немедленно разобраться», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мать Александра Винника может обратиться к Трампу или Маску.

-3° Атмосферное давление 785 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
«С любимым рай и в шалаше»: Чеботина о критериях потенциального возлюбленного
7:16
«Полное безумие»: Илон Маск обнаружил, как у США ежегодно крадут миллиарды
7:01
У северных берегов Гондураса в США произошло землетрясение магнитудой 7,5
6:56
Пожарные эвакуировали 21 человека из охваченного огнем здания во Владивостоке
6:44
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
6:30
Ни денег, ни сладкой жизни: как СБУ вербуют женщин для исполнения терактов

Сейчас читают

«Необузданная юношеская энергия»: Дима Билан объяснил популярность Юры Борисова
«Инвестиции хорошего настроения»: Чеботина раскрыла секрет грамотных вложений
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год