«Самое главное — мои миллиарды»: Канье Уэст объяснил свои безумные выходки
Канье Уэст заявил, что все его неадекватные посты были социальным экспериментом
Фото: Javier Rojas/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Рэпер якобы хотел проверить, правда ли в социальной сети Х есть свобода слова.
Рэпер Канье Уэст заявил, что все его неадекватные посты — это якобы проверка свободы слова в социальной сети Х (прежнее название Twitter), принадлежащей Илону Маску. Об этом исполнитель рассказал в своем блоге.
«Я выиграл. Я писал в Twitter практически все, что хотел, в течение примерно 12 часов, и у меня все еще есть мой аккаунт. И, самое главное, мои миллиарды. Спасибо всем за участие в этом социальном эксперименте. И отдельное спасибо Илону. На самом деле я люблю всех (особенно полных женщин)», — написал Канье.
Подобное объяснение не убедило пользователей Сети. Еще больше сомнений появилось после того, как рэпер удалил этот пост и выложил новый.
«Мне не нравится, что я сказал „социальный эксперимент“. Я писал все, что чувствовал, и я не буду ничего исправлять. Пошли вы все. Прошу прощения, я имел в виду пошли-и-и вы все. Сведите свои мнения к минимуму, как суммы на вашем банковском счете», — негодовал исполнитель.
К слову, в предыдущих постах Канье заявил, что полностью контролирует внешний вид своей жены Бьянки Цензори и именно по его инициативе она разделась на премии «Грэмми». Кроме того, он был щедр на расистские и антисемитские высказывания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Канье Уэст матом послал Гошу Рубчинского в российской соцсети.
Читайте также
80%
0.37 101.22
0.54
Нашли ошибку?