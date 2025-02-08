Дружбе конец? Канье Уэст матом послал Гошу Рубчинского в российской соцсети

Причина тому — прекращение сотрудничества дизайнера с брендом YEEZY.

Российский дизайнер Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Канье Уэста Yezzy. В ответ рэпер послал Рубчинского на русском языке.

«Наше партнерство с брендом YEEZY подошло к концу. Декабрьский дроп „Вестник Трибун“ был последним в нашей совместной работе. Я глубоко благодарен Йе (Канье Уэст) и всей команде YEEZY за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце», — написал дизайнер в своем личном блоге.

Он также рассказал, что намерен перезапустить бренд «ГОША РУБЧИНСКИЙ» в этом году. Дизайнер назвал этот шаг «выражением творческой свободы во всех ее проявлениях». Канье Уэст не был рад новости о прекращении сотрудничества. Его ответ не заставил себя долго ждать: на странице рэпера во ВКонтакте появилась экспрессивная запись на русском языке.

«ГОША ***** (иди к черту)», — написал Канье.

Он также намекнул, что сам уволил Гошу Рубчинского. Причина тому — резкая критика со стороны дизайнера «голого» наряда Бьянки Цензори на премии «Грэмми». В личном блоге рэпер рассказывал, что лишил работы того, кто позволил себе нелестные высказывания в сторону его жены.

Впрочем, очень скоро Канье Уэст сменил гнев на милость. Он признался российскому дизайнеру и его коллегам в любви, пожелал всего самого лучшего и поблагодарил.

«Давайте снова оттянемся в России этим летом!» — предложил рэпер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Канье Уэста и Бьянку Цензори прогнали с церемонии «Грэмми».