«Странная Шанель»: Басков пожаловался на свою слишком «разборчивую» кошку

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Басков признался, что устал без толку оплачивать вязку для своей кошки Шанель

«Странная Шанель»: Басков пожаловался на свою слишком «разборчивую» кошку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Питомица артиста отвергает даже самых породистых женихов, которых он ей находит.

Народный артист РФ Николай Басков признался, что его шотландская вислоухая кошка Шанель слишком разборчива и воротит нос от всех потенциальных женихов, которых он ей находит.

«Все время какое-то эротическое путешествие, которое я оплачиваю. У меня Шанель какая-то странная, мы ее к коту постоянно возим, она один раз окотилась, теперь она никак не может окотиться», — посетовал певец в беседе с федеральным телеканалом.

Между тем за каждое «свидание» своей любимицы с очередным породистым самцом Басков выкладывает по 50 тысяч рублей.

«Дорого, что делать. Зато она не орет», — отметил певец.

Котенок породы скоттиш-фолд с именем Шанель и эксклюзивным, выведенным специально для VIP-персон, окрасом появился в доме Баскова в августе 2020 года. Изначально певец купил кошку маме, но так привык к ней, что уже не смог расстаться.

Басков шутил, что, когда Шанель подрастет, будет сопровождать его на светских мероприятиях. А чтобы питомица не чувствовала себя одиноко во время гастролей хозяина, певец даже нанял ей няню.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на самом деле связывает с Баскова с Лолитой Милявской.

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