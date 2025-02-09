«Странная Шанель»: Басков пожаловался на свою слишком «разборчивую» кошку

Питомица артиста отвергает даже самых породистых женихов, которых он ей находит.

Народный артист РФ Николай Басков признался, что его шотландская вислоухая кошка Шанель слишком разборчива и воротит нос от всех потенциальных женихов, которых он ей находит.

«Все время какое-то эротическое путешествие, которое я оплачиваю. У меня Шанель какая-то странная, мы ее к коту постоянно возим, она один раз окотилась, теперь она никак не может окотиться», — посетовал певец в беседе с федеральным телеканалом.

Между тем за каждое «свидание» своей любимицы с очередным породистым самцом Басков выкладывает по 50 тысяч рублей.

«Дорого, что делать. Зато она не орет», — отметил певец.

Котенок породы скоттиш-фолд с именем Шанель и эксклюзивным, выведенным специально для VIP-персон, окрасом появился в доме Баскова в августе 2020 года. Изначально певец купил кошку маме, но так привык к ней, что уже не смог расстаться.

Басков шутил, что, когда Шанель подрастет, будет сопровождать его на светских мероприятиях. А чтобы питомица не чувствовала себя одиноко во время гастролей хозяина, певец даже нанял ей няню.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на самом деле связывает с Баскова с Лолитой Милявской.