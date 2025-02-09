«Первый крик!» — Курбан Омаров стал отцом в третий раз

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 47 0

Курбан Омаров стал отцом в третий раз

Курбан Омаров стал отцом в третий раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Пол ребенка счастливые родители скрывать не стали — это мальчик.

Бизнесмен Курбан Омаров стал отцом в третий раз. Еще одного сына ему подарила молодая супруга Валерия, с которой он сыграл свадьбу в прошлом году. Радостной новостью супруги поделились в соцсети.

«01.02.2025. В этот день родился наш сын! Словами не передать мои эмоции — это что-то невероятное, космос не иначе! <…> Я услышала первый крик своего сына! Мой муж был рядом, держал меня за руку. Спасибо, родной, с тобой я чувствовала себя так спокойно. Теперь кажется, что меня на земле удерживает не гравитация, а мой малыш», — написала Валерия.

В мае 2024 года пара узаконила свои отношения. А о беременности Валерии сообщила уже в августе.

Для 23-летней Омаровой это первый ребенок. А для 44-летнего — третий. У блогера есть старший сын Омар от первого брака с Аллой Воденко и дочь Теона от второго брака с телеведущей Ксенией Бородиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Курбан Омаров высказался о скорой свадьбе Бородиной.

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