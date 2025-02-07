«Рады, на самом деле»: Омаров высказался о скорой свадьбе Бородиной

Бизнесмен впервые прокомментировал новые отношения бывшей жены.

Бизнесмен Курбан Омаров рад предстоящей свадьбе его экс-супруги Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым. Об этом он рассказал на съемках одного из шоу.

Пока Бородина во всю готовится к торжеству, ее бывший супруг впервые дал комментарий про ее отношения и замужество. Омаров был заметно осторожен в своих словах, но, тем не менее, порадовался за бывшую жену.

«Мы очень рады, на самом деле. Искренне говорю, очень рады, что Ксения занята любовью», — сказал Омаров.

О романе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова стало известно в начале августа прошлого года. Тогда Бородина интригующе поделилась в соцсетях снимком с новым возлюбленным. Лицо мужчины осталось скрыто от посторонних глаз, но любопытные поклонники быстро разгадали тайну, установив личность загадочного незнакомца.

Вскоре сама Бородина подтвердила, что их отношения переросли в роман. В декабре прошлого года Сердюков сделал Бородиной предложение руки и сердца. Свадьба состоится летом этого года.

Что касается Курбана Омарова, то весной 2024 года он женился на девушке по имени Валерия. Сейчас она беременна, и совсем скоро на свет появится их общий с Омаровым ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина сказала об изменах бывшего.