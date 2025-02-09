Посетительница музея в Италии споткнулась и порвала картину XVI века

Посетительница Музея Санта-Джулия в итальянском городе Брешия случайно повредила картину XVI века Lo Stendardo dei Disciplini художника Моретто. Об этом сообщает местная газета Giornale di Brescia.

Уточняется, что инцидент произошел поздним вечером 8 февраля перед самым закрытием выставки. Женщина споткнулась и оперлась рукой на полотно, порвав его в правом нижнем углу.

В дирекции музея уже заявили, что картина поддается восстановлению, а нанесенный ей ущерб оценивается в несколько тысяч евро. При этом расходы будут покрыты за счет страховки, поэтому неуклюжей посетительнице не придется ничего платить.

Созданная в период с 1522 по 1524 год картина Lo Stendardo dei Disciplini считается одним из красивейших полотен своего времени и представляет собой двустороннюю хоругвь для литургических процессий. На одной ее стороне изображены двое неизвестных святых, на другой — образ Девы Марии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нидерландах неизвестные украли из музея картины знаменитого художника Энди Уорхола, взорвав стену здания. Грабители вынесли четыре картины — полную серию портретов королев, однако в их машину поместились лишь две работы — с Елизаветой II и королевой Маргрете из Дании. И те пришлось вытащить из рам.