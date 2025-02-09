МЧС ликвидирует нефтяное загрязнение в Самарской области

Последствия разлива нефтепродуктов из-за прорыва нефтепровода ликвидируют в Самарской области. Об этом сообщили в управлении МЧС России по региону.

Уточняется, что площадь загрязнения составляет около 500 квадратных метров. Загрязненный нефтепродуктами грунт будет вывозиться на полигон для хранения и рекультивации. К этой работе привлечены 26 человек и 12 единиц техники.

Также сообщается, что розлив нефтесодержащей жидкости из нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения произошел 8 февраля. Тогда было установлено временное герметизирующее устройство, и нефтепровод запустили.

На днях в МЧС сообщили о новых точечных выбросах мазута после крушения танкеров в Керченском проливе на 15 участках в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

В ведомстве отметили, что к мониторингу ситуации были привлечены авиация, беспилотники, морские суда и катера ГИМС МЧС России. Тем временем водолазы обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.

Кроме того, на пляжной территории Анапы и Темрюкского района устанавливают защитное сооружение, чтобы не допустить выбросы вещества на берег. Мазут будет оставаться в сетях, которые позже демонтируют для утилизации. Уже проложено 32 километра.

В ведомстве подчеркнули, что всего с начала работ было очищено более 355 километров берега. Помимо этого, специалистам удалось собраны около 180 тонн загрязненного песка и грунта на участках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что танкер, груженный мазутом, начал тонуть в порту Усть-Луга в Ленинградской области.