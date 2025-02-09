Танкер с мазутом терпит крушение в порту Усть-Луга в Ленобласти

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 387 0

Более 100 тысяч тонн нефтепродуктов находится на борту.

Танкер с мазутом терпит крушение в порту Усть-Луга в Ленобласти

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

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Танкер, груженный мазутом, тонет в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом передает телеканал «78» в Telegram-канале.

Уточняется, что на борту судна находится 130 тысяч тонн мазута.

При этом источник 5-tv.ru рассказал, что пострадавших и погибших в результате крушения танкера нет. По словам собеседника, повреждений у судна не обнаружена, равно как и разлива мазута.

На месте сработает следственно-оперативная группа. В ближайшее время туда должны прибыть водолазы для подводного осмотра танкера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута. Пятна зафиксировали на 15 участках в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

До этого, 15 декабря 2024 года, произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе из-за непогоды. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. После этого мазут с танкеров добрался до пляжей Анапы Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту.

В результате режим ЧС федерального характера был введен в Краснодарском крае и Севастополе. Кроме того, режим угрозы ЧС муниципального характера в Черноморском районе был введен на западе Крыма. 

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