Киев, в свою очередь, должен будет возместить американцам поставленную военную помощь за счет редкоземельных металлов.

Гарантии безопасности Украины по завершении конфликта полностью лягут на плечи Европы. Об этом заявил советник по нацбезопасности США Майк Уолтц в эфире NBC News.

В свою очередь президент США Дональд Трамп будет стремиться «возместить» поставленную Киеву американскую военную помощь за счет «партнерства с украинцами в плане их редкоземельных металлов», отметил Уолтц.

Глава Белого дома ранее сам заявил, что хочет завладеть украинскими редкоземельными металлами в качестве гарантии.

«Мы заявляем Украине, что хотим очень ценные редкоземельные металлы в качестве гарантии. Нам нужны гарантии. Мы протягиваем им руку помощи, мы даем им деньги, вооружение… Поэтому мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они должны будут обеспечить поставки их редкоземельных металлов в обмен на нашу помощь», — сказал Трамп.

Речь идет об уране, литии и титане, стоимость которых, по американским оценкам, составляет от двух до семи триллионов долларов.

Одновременно президент США заявил, что Европа должна «уравняться» с США в расходах на поддержку Киева. Трамп подчеркнул, что ситуация на Украине важнее для европейцев, чем для американцев, при этом финансовая помощь Европы намного хуже.

В свою очередь президент* Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что готов заключить сделку с США о военной и финансовой помощи в обмен на поставки редкоземельных элементов.

Зеленский напомнил, что в собственности Киева находится «очень богатый Приднепровский регион». Также он подчеркнул, что на территории Украины находятся крупнейшие в Европе запасы титана и большие залежи урана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил о прошедшем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили урегулирование конфликта на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти