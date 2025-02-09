Обошел еще одного канадца: три голевые передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения
«Вашингтон» уступил «Юте» в матче НХЛ, у Овечкина три голевые передачи
Фото: www.globallookpress.com/Randy Litzinger/Icon Sportswire
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
До рекорда Гретцки по-прежнему 14 шайб.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».
В воскресенье «Кэпиталз» принимают на своем льду «Юту». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов — 5:4. Овечкин не смог поразить ворота соперника и сократить отставание от канадца Уэйна Гретцки в погоне за его рекордом, но помог отличиться своим партнерам по команде. По итогам встречи Овечкин был признан второй звездой матча.
Капитан «Вашингтона» поднялся на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он обошел канадца Фила Эспозито. Теперь в активе Овечкина 1593 очка (879 шайб и 714 результативных передач) в 1465 матчах за карьеру.
В следующем матче столичный клуб сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдет 22 февраля и начнется в 21:00 по московскому времени. До конца регулярного чемпионата НХЛ осталось 27 матчей. От рекорда Гретцки Овечкина отделяют 14 шайб.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин забросил 879-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
Читайте также
93%
0.37 101.22
0.54
Нашли ошибку?