Шольц заявил, что не прекращал поставки газа из России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Олаф Шольц: я не прекращал поставки газа из России

Шольц заявил, что не прекращал поставки газа из России

Фото: Reuters/Matthias Rietschel

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Экономическая ситуация, в которой сейчас находится Германия, сложилась не по вине канцлера.

Канцлер Германии Олаф Шольц не имеет отношения к тому, что поставки газа из России в Германию прекратились. Об этом он заявил своему конкуренту на выборах Фридриху Мерцу.

«Я не прекращал поставки газа, не был причиной того, что мы оказались в этой экономической ситуации», — сказал Шольц.

Его соперник — кандидат в канцлеры от блока правоцентристских политических партий Германии Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Еще два кандидата — от «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» и «Альтернативы для Германии» заявили в своих предвыборных кампаниях, что возобновить покупку российского газа — первостепенная необходимость.

По данным GIE, в газохранилищах Европы уровень запаса опустился ниже 50%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шольц поблагодарил США за «освобождение Германии от фашизма». В ФРГ уверены, что канцлер показательно не берет в расчет роль СССР. Канцлер заявил о благодарности Соединенным Штатам за два дня до 80-й годовщины завершения Второй мировой войны.

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