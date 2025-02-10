Всему голова: какой хлеб не стоит есть каждый день

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Эндокринолог Михалева: белый хлеб не стоит есть каждый день

Хлеб

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Этот продукт может быть полностью противопоказан лишь в редких случаях, но все же стоит придерживаться некоторых правил при его употреблении.

Не стоит каждый день употреблять белый хлеб. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева.

«Согласно нормативным документам, норма потребления хлеба для здоровых взрослых — 100 граммов пшеничного и 150 граммов ржаного ежедневно. То есть, отвечая на вопрос, можно ли есть хлеб ежедневно, — да, можно, если нет никаких противопоказаний. Но от ежедневного употребления белого хлеба лучше отказаться», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, все дело в том, что белый хлеб является наименее полезным из всех видов этого продукта. В нем больше всего углеводов. К тому же его делают из обработанной муки. В ней нет оболочки и шелухи, а значит, нет и большинства питательных веществ: минералов, витаминов и клетчатки.

В хлебе первого и второго сорта все это есть, так же как и в продукте из цельнозерновой муки. В последнем случае будет наибольшее количество полезных и питательных веществ, уверена диетолог.

Еще одним отличным вариантом Михалева считает ржаные изделия. В них меньше всего калорий, но при этом много белка, клетчатки, витаминов и минералов.

Врач пояснила, что хлеб должен быть в рационе человека. Ведь в нем есть крахмал — основной источник энергии. А также глютен — белок-строительный материал для нашего организма. Но важно смотреть на состав: избегайте тех вариантов этого продукта, где есть сахар, мед, патока и жиры.

Хлеб мало кому противопоказан на постоянной основе, утверждает специалист. От него желательно отказаться в период обострения гастрита или язвенных болезней.

Но подсушенный белый хлеб в небольших количествах можно и в это время. Совсем исключить этот продукт нужно только при целиакии — аутоиммунном заболевании с непереносимостью глютена, аллергии на него же или при нецелиакийной гиперчувствительности к глютену. Все три случая достаточно редки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что привычный завтрак может навредить.

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