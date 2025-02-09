Овсянка или бутерброд с колбасой? Привычный завтрак может навредить

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Диетолог Утяганова: овсянка не всегда полезна

Россиян предупредили о вреде популярных завтраков

Фото: www.globallookpress.com/Ralph Kerpa

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Из-за неправильного подбора продуктов чувство голода может вернуться через 40 минут.

Многие из нас выбирают привычные, но вовсе не идеальные продукты на завтрак, которые могут навредить нашему организму. Диетолог Марина Утяганова рассказала в беседе с Lenta.ru, какие утренние блюда могут подвести и почему важно думать о качестве пищи с самого утра.

Популярное утреннее сочетание — печенье с кофе или чаем — кажется безобидным, однако в большинстве печений скрыты сахар, рафинированная мука и трансжиры. Это приводит к резким скачкам уровня сахара в крови, что вызывает внезапный голод спустя 30–40 минут. И вот уже хочется еще чего-то сладкого или калорийного, и так по кругу.

Овсянка — едва ли не культовый завтрак, но и она может быть не так полезна, как кажется. Особенно это касается быстрозаварочных каш, которые, как правило, содержат много сахара и ароматизаторов. Постоянное употребление такой овсянки может ограничить разнообразие рациона и даже привести к недостатку важных питательных веществ. К тому же овес может быть загрязнен глютеном в процессе обработки, что не добавляет плюсов в пользу этого блюда.

Что касается утреннего кофе, тут тоже есть подводные камни. Классическая чашка с сахаром и сливками может оказаться не только калорийной, но и вредной для зубов и общего здоровья. К тому же частое потребление таких напитков повышает риск набора лишнего веса и способствует развитию диабета.

Не менее популярны на завтраках бутерброды с колбасой. Вроде и удобно, и вкусно, но диетолог предупреждает, что постоянное их употребление может привести к проблемам с сердцем, а также повысить риски развития диабета и раковых заболеваний. Переработанное мясо, а именно к нему относится колбаса, давно признано не самым здоровым продуктом.

Однако не все потеряно. Утяганова советует заменить привычные вредные продукты более здоровыми аналогами. Например, вместо колбасы лучше выбирать нежирные сорта мяса, говяжий язык, красную рыбу или домашние паштеты. Добавить больше овощей в бутерброды и разнообразить рацион свежими фруктами, цельнозерновыми продуктами и источниками белка. Такой подход поможет избежать дефицита важных нутриентов и обеспечит организму необходимую энергию для полноценного дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем польза каши на завтрак. 

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Овсянка или бутерброд с колбасой? Привычный завтрак может навредить

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