В Приморском крае 15 человек пострадали в ДТП с лесовозом и автобусом

Страшная авария произошла в Приморском крае. Под Чугуевкой лесовоз на скорости въехал в автобус. Удар пришелся по кабине пассажирского транспорта, из-за чего тот получил значительные повреждения.

По последним данным краевого Минздрава, в ДТП пострадали 15 человек, и один из них находится в крайне тяжелом состоянии. А в региональной прокуратуре добавили, что к аварии привел занос прицепа лесовоза на скользкой дороге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семь человек пострадали в столкновении автобуса с тремя легковушками в Москве.