Семь человек пострадали в столкновении автобуса с тремя легковушками в Москве

Семь человек пострадали в столкновении автобуса с тремя легковушками на Южнобутовской улице в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На кадрах с места происшествия видно, что автобус после столкновения с автомобилями врезался в опору освещения.

В Госавтоинспекции Москвы официально подтвердили данные о четырех пострадавших в результате ДТП на Южнобутовской. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford допустил столкновение с маршрутным автобусом, который, в свою очередь, столкнулся еще с двумя легковыми автомобилями и наехал на мачту освещения.

Пострадавших в результате аварии осматривают медики. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.

На днях актер Денис Матросов попал в ДТП с участием полицейской машины на северо-востоке Москвы. По данным источника, у артиста была повреждена нога, и от госпитализации он отказался. Тем временем двоих пострадавших в аварии правоохранителей доставили в больницу, одного — в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, Матросов на своем Porsche не уступил дорогу машине полиции, которая проезжала перекресток с включенными проблесковыми маячками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат из Самарской области Сергей Анисимов погиб в ДТП.