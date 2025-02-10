Пираты в Балтийском море: страны Европы ищут предлог для ареста судов РФ

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Politico: Евросоюз планирует заняться пиратством в Балтийском море

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Песня; 5-tv.ru

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Чиновники ЕС всячески пытаются придумать способы захвата нефтяных танкеров России.

Страны Балтийского моря ищут способы захвата российских нефтяных танкеров. Это выяснили журналисты издания Politico — по их данным, европейские чиновники сейчас пытаются придумать основания, чтобы задерживать все российский суда в Балтийском море.

При этом Евросоюз нарушит с десяток общемировых и собственных законов. Именно поэтому пытаются совместно разработать новые правила: например, в Литве уже готовятся задерживать всех, кто не будет застрахован в одобренных Европой страховых компаниях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страны НАТО хотят взять под контроль Балтийское море.

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Пираты в Балтийском море: страны Европы ищут предлог для ареста судов РФ

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