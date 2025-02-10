Актер из «Подольских курсантов» обнаружил мертвеца на своей лестничной площадке

Неприятный сюрприз поджидал Марка Вдовина в собственном подъезде на днях около полуночи.

Актер Марк Вдовин, известный участием в сериале «Подольские курсанты», обнаружил труп на лестничной площадке своего дома в столичном районе Сокол. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что неприятный сюрприз поджидал артиста театра Моссовета в собственном подъезде около полуночи 7 февраля. Именно в это время от него поступил звонок в полицию. Вдовин сообщил об обнаружении на лестничной площадке тела незнакомого мужчины без видимых внешних травм и кровотечений и без признаков жизни.

Прибывшие вместе с правоохранителями медики констатировали смерть неизвестного мужчины, которому было 28-30 лет на вид. После осмотра тело было направлено в морг, по факту происшествия проводится проверка.

Марк Вдовин известен широкой аудитории участием в популярных фильмах и сериалах, в числе которых «Склифосовский», «Правила механика замков», «Шаг в бездну», «Подольские курсанты», «Контейнер», «Салют», «Начальник», «Мастодонт», «Позывной „Журавли“».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первокурсника из Петербурга нашли мертвым вскоре после того, как он стал жертвой мошенников.