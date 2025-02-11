За балкон платить не нужно: как будут формироваться платежи за ЖКУ

Эксперт рассказал о всех коммунальных изменениях с марта этого года.

С марта 2025 года россиян ждут изменения в расчете жилищно-коммунальных услуг, и они будут радикальными. О всех нововведениях рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru.

Первое, что стоит отметить: понятие жилой площади будет четко привязано к тому, как оно указано в Жилищном кодексе России. Это важно, потому что именно эта площадь используется для расчета следующих услуг: капитальный ремонт, отопление и содержание общего имущества.

Важный момент — балконы, лоджии, террасы и веранды больше не будут участвовать в расчете. Теперь для всех этих частей помещения есть прямой запрет на учет в расчетах.

Кроме того, расчеты по площади жилья отныне будут основывать на данных Единого государственного реестра недвижимости. Этот реестр, который уже давно используется для регистрации объектов, станет основным источником информации при расчете размеров жилой площади. Это позволит минимизировать ошибки и спорные моменты, связанные с недостоверными данными.

Еще одно значимое новшество касается расчета за отопление. Если счетчик тепла выйдет из строя, то стоимость обогрева будет рассчитываться на основе среднего показателя за последние 12 месяцев.

Если же прибор работал меньше года, то расчет будет производиться исходя из фактического времени его работы, но не менее 3 месяцев отопительного периода. Этот подход обеспечит большую справедливость, потому что теперь в расчетах будут учитываться и реальные погодные условия, и точное количество дней, когда отопление действительно предоставлялось.

К тому же, с марта будет установлен новый порядок оплаты отопления.

«Такой вариант является более прозрачным для граждан, т. к. не нужно оплачивать отопление в тот период, когда его нет (например, летом)», — подчеркнул Балынин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про новый порядок оплаты за отопление в России.