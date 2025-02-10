Порядок оплаты за отопление в России изменится с 1 марта

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Депутат Якубовский: порядок оплаты отопления изменится в РФ с 1 марта

Порядок оплаты за отопление в России изменится с 1 марта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

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Реформа проводится в связи с негодованием граждан.

С 1 марта в России изменится порядок оплаты отопления: деньги нужно будет отдавать лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

«Для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир с 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят», — сказал он.

Так, оплачивая лишь те месяцы, в которые подается отопление, россиянин сможет понимать, соответствует ли сумма платежа показателям счетчиков. Однако есть и минусы, подчеркнул Якубовский. В частности, сумма оплаты в осенне-зимний период будет выше, чем при равномерных платежах.

Как сообщалось ранее, соответствующее постановление выпустил Минстрой России. Сейчас субъекты вправе самостоятельно выбрать один из способов. В первом случае собственники платят только в период подачи тепла по фактическим показаниям счетчика. Во втором — сумму могут разделить на равные доли для оплаты в течение года. Как раз такой способ и запретят с первого марта.

Исключение сделают для тех регионов, которые уже перешли на равномерные платежи. Но, как отметили в ведомстве, многие субъекты сейчас возвращаются к оплате по факту, поскольку такая схема является более прозрачной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночные часы будет понижаться до минус 10 градусов.

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