Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом и Черным морем

Все дроны были сбиты в период с 19:20 до 19:35.
Фото: Невар Виталий/ТАСС
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Республики Крым и один над северо-западной частью акватории Черного моря», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что дроны были сбиты в период с 19:20 до 19:35.
Ранее в этот день в Краснодаре на крышу многоэтажного жилого дома упали обломки беспилотника, перехваченного системой ПВО в 02:00 мск. Никто не пострадал, значительных повреждений объектов инфраструктуры удалось избежать.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами России.
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