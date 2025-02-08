Средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 23 0

Из них 18 БПЛА сбили над Ростовской областью.

Средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией РФ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов», — оповеститло ведомство.

Так, 18 дронов сбили над территорией Ростовской области, 11 — Волгоградской, пять — Белгородской и два над Краснодарским краем.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пять украинских дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря.

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