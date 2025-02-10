Глава киевского режима заявил об «очень неплохом предложении» для людей, которые «сами хотят» уйти в ВСУ на один год по контракту.

Годовой контракт на военную службу для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет будет предусматривать выплату одного миллиона гривен (чуть выше 24 тысяч долларов), бесплатное поступление в вуз без сдачи экзаменов и специальные условия по ипотеке. Об этом президент* Украины Владимир Зеленский рассказал на брифинге с президентом Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино, передает УНИАН.

«Человек сможет за год заработать плюс ко всему один миллион гривен. Кроме этого, смогут без каких-либо экзаменов выбрать высшее учебное заведение после этого года на войне и учиться бесплатно. Государство все будет оплачивать. Третье — я обратил бы внимание на спецусловия по ипотеке — 0%. Все проценты будет покрывать государство», — заявил Зеленский.

По его словам, это «очень неплохое предложение» для людей, которые «сами хотят» уйти на один год по контракту.

Детали контракта будут официально предоставлены в ближайшее время, добавил Зеленский.

На днях в интервью Reuters глава киевского режима заявил, что намерен предлагать 18-летним юношам «выгодные контракты» и таким образом устранять нехватку боевиков в рядах армии Украины. По словам Зеленского, для молодых украинцев будет действовать «специальный договор», предусматривающий «много преференций» и очень высокое денежное обеспечение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский признал мобилизацию украинцев старше 25 лет недостаточной для удовлетворения нужд фронта.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.