Цитаты великих людей: Трампу понравилось высказывание Путина о себе

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Американский лидер даже запостил фразу президента России на своей странице в соцсети.

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

Отношения Европы и Америки очень красочно описал российский президент. Слова Владимира Путина во время одного из последних его интервью, оказались настолько точными, что сегодня в текстовом варианте в своей социальной сети их разместил Дональд Трамп.

Случай, когда один президент цитирует другого, на самом деле, очень редкий. И вот цитата, которая так понравилась в Вашингтоне:

«Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он довольно быстро наведет там порядок. И все они, вы увидите скоро, все они встанут у ноги хозяина и немножко помашут хвостами. Все станет на свои места».

Конец цитаты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прошедшем телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, Трамп в беседе с Путиным назвал бывшего американского лидера Джо Байдена полным позором США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал свои отношения с Дональдом Трампом доверительными и прагматичными.

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Цитаты великих людей: Трампу понравилось высказывание Путина о себе

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