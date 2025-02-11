Уже много лет: проблемы с мигрантами в Германии начались еще при Меркель

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 23 0

Политолог Шлангер: политика в отношении мигрантов не устраивает жителей Германии

Фото, видео: FILIP SINGER/ТАСС; 5-tv.ru

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Немцы считают, что обсуждение ограничений на иммиграцию должно стать более открытым.

Немецкий политолог Харли Шлангер в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru рассказал, что в последнее время вопрос иммиграционной политики в Германии обсуждается особо активно.

Собеседник отмечает, что недавние события в Германии — несколько публично освещаемых нападений с поножовщиной и автомобильной атакой на рождественской ярмарке в Магдебурге вновь акцентировали внимание на вопросе пребывания мигрантов на территории страны. Несмотря на то, что последняя атака не была связана с иностранцами, общественное мнение все равно продолжает меняться в негативную сторону.

При этом специалист поясняет, что иммиграционная политика, проводимая ранее канцлером Ангелой Меркель, продолжает вызывать недовольство у граждан. Многие из них считают, что обсуждение ограничений в отношении мигрантов должно быть более открытым, поскольку эту позицию разделяют большинство немцев.

Ситуация в образовательной системе, по словам Шлангера, также вызывает обеспокоенность: нехватка учителей и учебных материалов становится все более заметной.

«Мои дети учатся в школах Германии, и там не хватает учителей. Не хватает материалов для занятий», — заявил собеседник.

Население страны не может смириться с тем, что бюджетные средства, как они полагают, расходуются на войну в Украине и поддержку мигрантов, вместо того чтобы решать внутренние проблемы.

В то же время, политолог подчеркивает, что праворадикальная партия «Альтернатива для Германии» (AfD) продолжает сталкиваться с обвинениями в расизме и ксенофобии. Однако, по его мнению, подобные настроения наблюдаются и в других политических структурах. У общества появился запрос на более честные и открытые обсуждения вопросов иммиграции и ее влияния на повседневную жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Олаф Шольц заявил, что не прекращал поставки газа из России.

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